Камоцци считает, что Миранчук сможет вернуться в Европу после МЛС

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о возможном возвращении полузащитника Алексея Миранчука в Европу.

Ранее стало известно, что 28-летний хавбек покинул итальянскую «Аталанту» и перебрался в американский клуб «Атланта Юнайтед».

По мнению эксперта, переезд Миранчука в США не означает его завершение карьеры в Европе.

— Думаю, он еще сможет вернуться в Европу после МЛС. Почему нет? Все будет зависеть от его игры и желания, — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

Напомним, Миранчук выступал за «Аталанту» с 2020 года. 30 июля стало известно, что российский полузащитник подписал трудовой договор с «Атланта Юнайтед» до конца 2027 года.