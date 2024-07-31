На сколько Миранчук дороже Месси в МЛС

Во вторник было объявлено о переходе в «Атланта Юнайтед» российского полузащитника Алексея Миранчука. Если верить данным прессы, то за россиянина клуб МЛС заплатит 15 миллионов евро с учётом дополнительных выплат. Сообщалось, что это самый дорогой трансфер в истории лиги.

Получается, что трансфер Алексея Миранчука в МЛС получился дороже трансфера Лионеля Месси. Звёздный аргентинец переходил в «Интер Майами» бесплатно как свободный агент. Получается, Миранчук на 15 миллионов евро дороже Месси, ведь часто говорят, что игрок стоит столько, сколько за него платят. При этом сложно оценить, сколько мог бы стоить трансфер Месси, если бы его пришлось выкупать у другого клуба.

Если же обратиться к данным Transfermarkt, то Миранчук оценивается в 10 миллионов евро, а Месси – в 30.