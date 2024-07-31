Геркус: «Миранчук идёт в МЛС в статусе суперзвезды»

Известный футбольный функционер Илья Геркус сказал несколько слов по поводу перехода атакующего полузащитника Алексея Миранчука в «Атланта Юнайтед» из МЛС. Ранее 28-летний россиянин подписал контракт до конца 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.

«Он идёт в статусе суперзвезды, главный трансфер в истории чемпионата. Ну почему не ответить на такое предложение и не поиграть? Другая страна, а в РПЛ всегда успеет», - цитирует Геркуса Metaratings.

Ранее сообщалось о том, что трансфер Алексея Миранчука является наиболее дорогим в истории МЛС.

Миранчук сможет дебютировать за свою новую команду после получения визы.