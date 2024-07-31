Сёмин: «Миранчук украсит МЛС»

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу трансфера Алексея Миранчука в клуб «Атланта Юнайтед». О переходе 28-летнего российского полузащитника было объявлено во вторник. Сёмин считает, что своей игрой Миранчук украсит МЛС.

«За Миранчука заплатили серьёзные деньги, значит, в новом клубе очень высоко ценят его мастерство. Игра Алексея станет украшением чемпионата США по футболу. Желаю ему удачи во всём», - цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, что Алексей Миранчук подписал с «Атланта Юнайтед» контракт, который рассчитан до конца 2027 года. В трудовом договоре россиянина прописана опция продления ещё на один сезон.