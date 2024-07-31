Радченко назвал переход Миранчука в «Атланту» шагом назад

Дмитрий Радченко, в прошлом игрок «Зенита», оценил переход Алексея Миранчука в клуб из США.

Напомним, «Атланта» вчера официально объявила о трансфере российского игрока из итальянской «Аталанты», за которую Миранчук выступал на протяжении трёх сезонов.

- Что касается перехода Алексея Миранчука в американскую «Атланту», то, видимо, поступило хорошее предложение «Аталанте». Для Миранчука этот трансфер - шаг назад. Но это новый вызов, где Алексей попробует себя, - передаёт слова Радченко «Чемпионат».

Алексей в минувшем сезоне принял участие в 42 матчах, четыре раза поразил ворота соперников и сделал девять ассистов на партнёров. Трансферная стоимость российского игрока оценивается в 10 млн евро.