Камоцци отреагировал на трансфер Миранчука в США

Футбольный функционер Франко Камоцци, ранее поработавший в столичном «Спартаке», прокомментировал трансфер российского хавбека Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед».
«Он был хорошим игроком для «Аталанты», но его недостаточно для их амбиций. Желаю Алексею всего наилучшего в США. Надеюсь, в Америке он не столкнется с хейтом со стороны фанатов из-за того, что он русский», - передает слова Камоцци «Спорт-Экспресс».
Напомним, что предыдущим местом работы Алексея была «Аталанта». Полузащитник провел за итальянский коллектив 98 поединков, записав на свой счет 13 голов и 19 результативных передач.
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