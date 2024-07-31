Камоцци отреагировал на трансфер Миранчука в США

«Он был хорошим игроком для «Аталанты», но его недостаточно для их амбиций. Желаю Алексею всего наилучшего в США. Надеюсь, в Америке он не столкнется с хейтом со стороны фанатов из-за того, что он русский», - передает слова Камоцци «Спорт-Экспресс».