Трансфер Миранчука в «Атланта Юнайтед» стал самым дорогим в истории МЛС

Во вторник, 30 июля, «Атланта Юнайтед» объявила о покупке у «Аталанты» российского полузащитника Алексея Миранчука.

Как сообщает известный журналист Альфредо Педулла, покупка 28-летнего футболиста обошлась «Атланта Юнайтед» в 15 миллионов евро, 12 млн из низ — фиксированная часть.

Если верить данной информации, то Миранчук стал самым дорогим приобретением в истории американской МЛС, опередив трансфер Тьяго Альмады, за которого все та же «Атланта Юнайтед» выложила в феврале 2022 года 14,5 млн евро.

Напомним, Миранчук выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года, перебравшись из «Локомотива».