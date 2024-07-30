Газзаев назвал лигу, куда Миранчуку было бы лучше перейти вместо МЛС

Известный тренер Валерий Газзаев прокомментировал состоявшийся трансфер полузащитника Алексея Миранчука в клуб «Атланта Юнайтед» из МЛС. Во вторник было официально объявлено о том, что россиянин подписал контракт до конца 2027 года с опцией продления ещё на сезон.

Газзаев предположил, что Миранчуку предложили хорошие условия, от которых игрок не смог отказаться. При этом экс-рулевой ЦСКА считает, что футболисту было бы лучше отправиться в Саудовскую Аравию.

«Алексей сам выбрал этот путь, но контракт с саудовским клубом мог бы быть более интересным с точки зрения футбола и финансов. Лучше было бы ему подписать контракт с одним из ведущих клубов из Саудовской Аравии», - цитирует Газзаева Metaratings.

Напомним, что ранее Алексей Миранчук выступал в Италии за «Аталанту».