Мостовой — о Миранчуке в МЛС: «Он поехал за деньгами и правильно сделал»

Экс-игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на переезд российского полузащитника Алексея Миранчука в Соединённые Штаты Америки.

30 июля «Атланта Юнайтед» объявила о трансфере 28-летнего хавбека из «Аталанты».

По мнению Мостового, Миранчук не получил бы такой выгодный контракт, который ему дали в МЛС.

— Поэтому можно сказать, что он поехал за деньгами и правильно сделал. Пусть заработает, — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что после перехода в «Атланта Юнайтед» Миранчук войдет в пятерку самых высокооплачиваемых игроков американской МЛС.