Анонс клуба «Атланта Юнайтед» был слишком явным и недвусмысленным, поэтому последующее объявление о трансфере Алексея Миранчука не могло стать неожиданным. И всё же отметим, что в пресс-релизе клуба МЛС указаны детали подписанного контракта. Трудовое соглашение Миранчука рассчитано до конца 2027 года. В договоре прописана опция продления ещё на один сезон – до конца 2028 года.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что контракт Миранчука рассчитан сразу до конца 2028 года, но эта информация не была официальной.

Алексею Миранчуку 28 лет, ранее он выступал за итальянскую «Аталанту».