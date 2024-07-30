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США. МЛС

Цорн: Миранчук будет одним из лидеров в «Атланта Юнайтед»

30 Июля 2024 • 17:09 Комментировать
Лос-Анджелес Гэлакси
...
Атланта Юнайтед
25.08 05:30

Томас Цорн, работавший в «Спартаке» и «Локомотиве», высказался о трансфере полузащитника Алексея Миранчука в «Атланта Юнайтед».

Сегодня, 30 июля, американский клуб официально объявил о подписании российского хавбека из «Аталанты».

По мнению Цорна, Миранчук сделал правильный выбор, он будет одним из лидеров команды.

«По моей информации, Алексей подписывает один из самых крупных контрактов в лиге», — приводит слова Цорна «Чемпионат».

В прошлом сезоне 28-летний Миранчук принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счет 12 результативных передач.

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Алексей Миранчук Томас Цорн Атланта Юнайтед ещё теги

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