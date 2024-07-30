«Овечкин, а теперь ещё и Миранчук»: Сёмин отреагировал на трансфер россиянина в МЛС

Во вторник клуб «Атланта Юнайтед», представляющий МЛС, сообщил о переходе в свой состав россиянина Алексея Миранчука. Трудовой договор полузащитника рассчитан до конца 2028 года. Комментарий по поводу переезда 28-летнего Миранчука в МЛС дал бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

«У нас там играет Овечкин, а теперь будет ещё и Миранчук в МЛС. Это наша реклама. У Алексея будет больше шансов, чтобы проявить себя и постоянно играть. Его хотел тренер, видит в своём составе. В «Аталанте» из Италии же по стилю он не совсем подходил», - цитирует Сёмина «Чемпионат».

Кроме того, Юрий Сёмин пожелал Алексею Миранчуку удачи и сделал прогноз, что в МЛС у футболиста всё сложится.

Стоит сказать, что по ходу сезона 2023/2024 Миранчук не получал регулярного игрового времени в итальянской «Аталанте».

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