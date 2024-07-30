Сборная России поставила Миранчука выше Месси

Во вторник клуб «Атланта Юнайтед» из МЛС объявил о переходе в свои ряды российского атакующего полузащитника Алексея Миранчука. 28-летний россиянин заключил контракт на четыре с половиной года.

На трансфер Миранчука в клуб МЛС отреагировала пресс-служба сборной России. В публикации говорится о новом порядке звёзд в американской лиге.

«Миранчук. Месси. Суарес – в таком порядке. Официально. Лёша отправился покорять МЛС к другим звёздам футбола. Желаем титулов с «Атлантой» и ждём празднований с триколором», - говорится в сообщении.

Алексей Миранчук провёл 45 матчей за сборную России, в которых забил семь голов и отдал семь голевых передач.

Когда Миранчук может встретиться с Месси