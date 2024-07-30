Когда Миранчук может встретиться с Месси

Во вторник было объявлено о переходе атакующего полузащитника Алексей Миранчука в клуб «Атланта Юнайтед». Теперь россиянин будет стараться проявить себя в МЛС, где выступает ряд звёзд, в частности Лионель Месси.

Стоит сказать, что встретиться с Лео Месси на футбольном поле Алексей Миранчук может в ночь с 18 на 19 сентября, если говорить о европейском времени. Именно на эту дату запланирован матч регулярного сезона МЛС между «Атлантой Юнайтед» и «Интер Майами». Правда, Месси ещё нужно восстановиться после травмы голеностопа, полученной в финале Кубка Америки.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что за трансфер Алексея Миранчука «Атланта Юнайтед» заплатит 15 миллионов евро.