Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Когда Миранчук может встретиться с Месси

30 Июля 2024 • 16:24 Комментировать

Во вторник было объявлено о переходе атакующего полузащитника Алексей Миранчука в клуб «Атланта Юнайтед». Теперь россиянин будет стараться проявить себя в МЛС, где выступает ряд звёзд, в частности Лионель Месси.

Стоит сказать, что встретиться с Лео Месси на футбольном поле Алексей Миранчук может в ночь с 18 на 19 сентября, если говорить о европейском времени. Именно на эту дату запланирован матч регулярного сезона МЛС между «Атлантой Юнайтед» и «Интер Майами». Правда, Месси ещё нужно восстановиться после травмы голеностопа, полученной в финале Кубка Америки.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что за трансфер Алексея Миранчука «Атланта Юнайтед» заплатит 15 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Интер Майами ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В УЕФА сообщили решение по России Ольмо готов перейти только в один клуб Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Мбаппе не может водить автомобиль BMW, который ему предоставил «Реал» Клуб Роналду готов заплатить 100 млн евро за игрока «Барселоны» «Барселона» получила крупное предложение по Рафинье В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону» Назван игрок, который может вернуться в «Реал» в 2026 году Романо: «Нико Уильямс рассматривает только два варианта продолжения карьеры» Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Крысы бегут первыми»: Реакция болельщиков «Спартака» на отстранение Соболева «Барселона» сообщила плохую новость о Фати
Спортивные новости
Сколько теннисистов из России осталось на Олимпиаде В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам Гран-при Бельгии, победителем признан Хэмилтон Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд Олимпийских игр Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Июля
17:06 · США. МЛС
«Овечкин, а теперь ещё и Миранчук»: Сёмин отреагировал на трансфер россиянина в МЛС
16:55 · США. МЛС
Сборная России поставила Миранчука выше Месси 1
16:39 · Россия. Премьер-лига
Названы самые дорогие футболисты в топ-лигах мира 1
16:24 · США. МЛС
Когда Миранчук может встретиться с Месси
15:48 · Италия. Серия А
Миранчук переходит из «Аталанты» в «Атланту»
07:10 · США. МЛС
Луис Суарес высказался о Месси
29 Июля
17:15 · Испания. Ла Лига
В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону»
28 Июля
13:20 · Испания. Ла Лига
«План Гризманна» запущен 1
27 Июля
14:50 · США. МЛС
Месси может мотивировать Миранчука – Генич
00:42 · Лига чемпионов
Ракитич подшутил над Месси: «Ты никогда не выиграешь Лигу Европы»
26 Июля
19:48 · США. МЛС
Стал известен новый клуб Жиру 4 официально
18:14 · США. МЛС
«Интер Майами» скрывает информацию по Месси – футболист
16:06 · Испания. Ла Лига
Назван клуб, куда может перейти Гризманн
15:06 · Италия. Серия А
Каррера — о Миранчуке в МЛС: «Это может навредить его карьере»
09:12 · Италия. Серия А
«Атланта Юнайтед» согласовала переход Алексея Миранчука
07:41 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Ливерпуля» рассказал, что ему не нравится в Месси 1
07:23 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Ливерпуля» выбрал между Роналду и Месси
24 Июля
12:51 · Италия. Серия А
Раскрыта стоимость трансфера Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед»
12:36 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук выбрал себе новый клуб 1
12:27 · Россия. Премьер-лига
Перес рассказал, что хочет спросить у Месси
23 Июля
12:15 · США. МЛС
Месси в защитном ботинке сделал фото с женой в отпуске фото
08:51 · США. МЛС
Овечкин выбрал между Роналду и Месси
07:57 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Ливерпуля» высказался о Месси 1
22 Июля
22:59 · США. МЛС
Месси и Суарес не сыграют в Матче всех звёзд МЛС официально
07:47 · США. МЛС
Месси эмоционально прокомментировал поступок «Интер Майами»
Все новости
Рекомендуем