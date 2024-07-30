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США. МЛС

Луис Суарес высказался о Месси

30 Июля 2024 • 07:10 Комментировать

Центрфорвард «Интер Майами» Луис Суарес высказался о состоянии одноклубника – нападающего Лионеля Месси.

«Все знают, как Месси предан этой команде, своей сборной и желанию выходить на поле. С каждым днем он все ближе к возвращению на поле, где все мы хотим его видеть», - передает слова уругвайского нападающего портал Goal.com.

Напомним, что Лионель травмировался по ходу финального матча Кубка Америки – 2024 против команды Колумбии (1:0). 37-летний форвард повредил лодыжку и с тех пор находится в лазарете.

За «Интер Майами» аргентинец играет с лета 2023 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами ещё теги
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