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США. МЛС

Месси может мотивировать Миранчука – Генич

27 Июля 2024 • 14:50 Комментировать

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о возможном трансфере полузащитника Алексея Миранчука в клуб «Атланта Юнайтед», который представляет МЛС. Ранее агент Миранчука говорил о том, что футболисту предлагают высокую заработную плату в США.

«Поехать в страну, пусть недружественную, но которая через два года примет ЧМ, где играют звёзды первой величины, где сам Месси – это может стать мотивацией. Думаю, Лёха сам сильно сомневается. Всех денег не заработаешь», - цитирует Генича «РБ Спорт».

Генич отметил, что Миранчуку может и не понравиться играть в МЛС, но вариант с возвращением  в Российскую премьер-лигу на столе у полузащитника будет всегда. По словам Генича, на месте Миранчука он бы попробовал себя в США.

Прямо сейчас права на 28-летнего Алексея Миранчука принадлежат итальянской «Аталанте».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Константин Генич Алексей Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги
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