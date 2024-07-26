Французский нападающий Оливье Жиру определился, где будет выступать.

«Лос-Анджелес» в своих социальных сетях объявил о подписании с 37-летним форвардом соглашения, которое будет действовать до 31 декабря следующего года. В новой команде француз будет выступать под 9-м номером.

Напомним, в прошлом сезоне Оливье Жиру был игроком итальянского «Милана», но покинул клуб в связи с истечением срока трудового договора.

После Евро-2024 Жиру завершил карьеру в сборной Франции. Оливье выступал за национальную команду с 2011 года. В общей сложности форвард сыграл за сборную 131 встречу, забил 57 мячей и отдал 16 ассистов на партнёров.