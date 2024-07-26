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США. МЛС

Стал известен новый клуб Жиру официально

26 Июля 2024 • 19:48 Комментировать (2)

Французский нападающий Оливье Жиру определился, где будет выступать.

«Лос-Анджелес» в своих социальных сетях объявил о подписании с 37-летним форвардом соглашения, которое будет действовать до 31 декабря следующего года. В новой команде француз будет выступать под 9-м номером.

Напомним, в прошлом сезоне Оливье Жиру был игроком итальянского «Милана», но покинул клуб в связи с истечением срока трудового договора.

После Евро-2024 Жиру завершил карьеру в сборной Франции. Оливье выступал за национальную команду с 2011 года. В общей сложности форвард сыграл за сборную 131 встречу, забил 57 мячей и отдал 16 ассистов на партнёров.

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Лос-Анджелес Гэлакси Оливье Жиру Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Ceroki
26 Июля 2024 в 20:05
Ужас ужасный .. все нахваливали это бревно ..а статистика то просто шлак..
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NOBODY
26 Июля 2024 в 20:42
зато Бензему не брали
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