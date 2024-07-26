«Интер Майами» скрывает информацию по Месси – футболист

Футболист «Интер Майами» Юлиан Грессель высказался на тему сроков возвращения на футбольное поле звёздного нападающего Лионеля Месси.

Напомним, что Месси получил травму голеностопа в финальном матче Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии.