«Интер Майами» скрывает информацию по Месси – футболист

Футболист «Интер Майами» Юлиан Грессель высказался на тему сроков возвращения на футбольное поле звёздного нападающего Лионеля Месси.
Напомним, что Месси получил травму голеностопа в финальном матче Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии.
«Это выглядело плохо. Поэтому он теперь носит защитный ботинок и пытается минимизировать движения, чтобы залечить эти связки. Честно говоря, я не знаю даты его возвращения. Это тщательно скрывается, даже от нас, от партнёров по команде. Мы не знаем, что там происходит. Я предпочитаю считать, что стакан наполовину полон, поэтому надеюсь, что Месси вернётся быстрее, чем через месяц или два», - сказал Грессель в подкасте Player/Manager.
Бан пользователя