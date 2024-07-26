Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

«Интер Майами» скрывает информацию по Месси – футболист

26 Июля 2024 • 18:14 Комментировать

Футболист «Интер Майами» Юлиан Грессель высказался на тему сроков возвращения на футбольное поле звёздного нападающего Лионеля Месси.

Напомним, что Месси получил травму голеностопа в финальном матче Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии.

«Это выглядело плохо. Поэтому он теперь носит защитный ботинок и пытается минимизировать движения, чтобы залечить эти связки. Честно говоря, я не знаю даты его возвращения. Это тщательно скрывается, даже от нас, от партнёров по команде. Мы не знаем, что там происходит. Я предпочитаю считать, что стакан наполовину полон, поэтому надеюсь, что Месси вернётся быстрее, чем через месяц или два», - сказал Грессель в подкасте Player/Manager.
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Юлиан Грессель ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Агент: Соболев уйдёт, но не в «Зенит» «Спартак» подпишет Промеса при одном условии «Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо Перес выбрал между «Спартаком» и «Зенитом» «Арсенал» близок к рекордной продаже «Барселона» сообщила плохую новость о Фати Криштиану Роналду звали в российский клуб - известно название Эдерсон решил покинуть «Манчестер Сити» и заработать 75 млн евро
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 У «Реала» есть серьёзная проблема Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя
Спортивные новости
Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Июля
18:14 · США. МЛС
«Интер Майами» скрывает информацию по Месси – футболист
16:06 · Испания. Ла Лига
Назван клуб, куда может перейти Гризманн
15:06 · Италия. Серия А
Каррера — о Миранчуке в МЛС: «Это может навредить его карьере»
09:12 · Италия. Серия А
«Атланта Юнайтед» согласовала переход Алексея Миранчука
07:41 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Ливерпуля» рассказал, что ему не нравится в Месси 1
07:23 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Ливерпуля» выбрал между Роналду и Месси
24 Июля
12:51 · Италия. Серия А
Раскрыта стоимость трансфера Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед»
12:36 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук выбрал себе новый клуб 1
12:27 · Россия. Премьер-лига
Перес рассказал, что хочет спросить у Месси
23 Июля
12:15 · США. МЛС
Месси в защитном ботинке сделал фото с женой в отпуске фото
08:51 · США. МЛС
Овечкин выбрал между Роналду и Месси
07:57 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Ливерпуля» высказался о Месси 1
22 Июля
22:59 · США. МЛС
Месси и Суарес не сыграют в Матче всех звёзд МЛС официально
07:47 · США. МЛС
Месси эмоционально прокомментировал поступок «Интер Майами»
21 Июля
15:30 · США. МЛС
Фанаты увидели Месси со специальным приспособлением
11:33 · США. МЛС
«Интер Майами» устроил чествование Месси 1
07:12 · США. МЛС
«Интер Майами» одержал победу без Месси
20 Июля
23:25 · Италия. Серия А
Трансфер Алексея Миранчука в МЛС будет закрыт в ближайшие дни 1 слухи
04:42 · США. МЛС
Мальдини выбрал между Роналду и Месси
19 Июля
15:48 · США. МЛС
Белоус не верит в воссоединение Миранчуков в клубе МЛС
14:23 · Италия. Серия А
Пономарёв: Миранчук поедет в Америку отдохнуть
13:47 · Италия. Серия А
Самедов высказался о возможном переходе Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед»
10:24 · Италия. Серия А
​Кьеллини: «Сейчас рано говорить о моём будущем»
09:42 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил перспективы Миранчука в США
18 Июля
21:48 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Миранчук в МЛС будет Пеле»
Все новости
Рекомендуем