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США. МЛС

Месси в защитном ботинке сделал фото с женой в отпуске фото

23 Июля 2024 • 12:15 Комментировать

Недавно Лионель Месси выиграл Кубок Америки в составе национальной сборной Аргентины. Теперь звёздный нападающий наслаждается отпуском в кругу своих родных и близких. Антонелла Рокуццо, супруга Месси, опубликовала в социальных сетях фотографию со своим любимым. Фото, судя по всему, сделано на яхте или на лодке.

На фотографии можно заметить защитный ботинок на правой ноге Месси. Аргентинский футболист вынужден носить это приспособление после травмы голеностопа, которую он получил в финале Кубка Америки. Месси тогда был заменён, и победный гол в ворота Колумбии «альбиселесте» забивали без своего лидера.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Антонелла Рокуццо Интер Майами ещё теги
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