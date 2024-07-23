Недавно Лионель Месси выиграл Кубок Америки в составе национальной сборной Аргентины. Теперь звёздный нападающий наслаждается отпуском в кругу своих родных и близких. Антонелла Рокуццо, супруга Месси, опубликовала в социальных сетях фотографию со своим любимым. Фото, судя по всему, сделано на яхте или на лодке.

На фотографии можно заметить защитный ботинок на правой ноге Месси. Аргентинский футболист вынужден носить это приспособление после травмы голеностопа, которую он получил в финале Кубка Америки. Месси тогда был заменён, и победный гол в ворота Колумбии «альбиселесте» забивали без своего лидера.