Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду

Лионель Месси выиграл Кубок Америки - 2024. И в мире футбола активно стало гулять мнение, что, возможно, Лео возьмёт свой очередной ЗМ. Но если отбросить в сторону все романтические мысли, то станет понятно, что это далеко от реальности, причём по нескольким причинам.

Причина номер один – Лео не играет в европейском чемпионате. Если ты круглый год не играешь среди лучших, то и лучшим ты изначально не можешь быть. Вспомним, что когда Дэвид Бекхэм играл в США, то он не имел шансов играть за сборную, так как Фабио Капелло требовал, чтобы Дэвид играл в Европе. А в нашем случае речь и вовсе идёт о «Золотом мяче».

Причина номер два – Лео пусть и выиграл турнир среди сборных, но не чемпионат мира. Копа не считается турниром, где соревнуются лучшие из лучших, и ни о каком ЗМ речи нет. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что Аргентина на турнире победила со скрипом. Да, любая победа ценится, но это не мундиаль, где результат важнее качества.

В ментальном плане Месси уже больше в истории, чем в сегодняшнем дне. Сложно в один исторический период сопоставить Лео и Джуда Беллингема – они реально из разных эпох.

Претендовать на ЗМ аргентинец может в двух случаях – если он вернётся в Европу и выступит феерично через два года на ЧМ. Однако в это сложно поверить. Плюс он сам намекал, что завершит карьеру в национальной сборной. Также я не верю в его возвращение в Старый Свет. После МЛС сложнее будет показывать стабильную игру, тем более что, как мы помним, Месси всё-таки уже в ветеранском возрасте.

Считаю, что очередной ЗМ для Лео недостижим, да и сам он, думаю, не намерен гоняться за этим трофеем.