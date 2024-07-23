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США. МЛС

Овечкин выбрал между Роналду и Месси

23 Июля 2024 • 08:51 Комментировать

Звезда мирового хоккея, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал выбор между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

«Роналду или Месси? Конечно, Месси. С самого начала, когда он пришёл в «Барселону», я сказал: «Всё, это мой любимый игрок», - приводятся слова российского спортсмена на ютуб-канале «Дневник Хача».

Месси в настоящий момент выступает в МЛС за клуб «Интер Майами». В июле 37-летний форвард вместе со сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки.

Роналду является игроком саудовского «Аль-Насра». На Евро-2024 Криштиану в составе сборной Португалии дошел до четвертьфинала.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Александр Овечкин ещё теги
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