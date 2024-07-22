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США. МЛС

Месси и Суарес не сыграют в Матче всех звёзд МЛС официально

22 Июля 2024 • 22:59 Комментировать

Два звёздных игрока «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес не сыграют в Матче всех звёзд МЛС. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Флориды.

У Месси – травма голеностопа, которую Лионель получил ещё на недавнем Кубке Америки. Суарес тоже вернулся из своей национальной сборной, сборной Уругвая. По официальной информации «Интер Майами», Луис ощущает коленный дискомфорт.

Напомним, что показательный поединок пройдёт 25 июля, это ночь грядущей среды. «Интер Майами» - чистый лидер Восточной конференции МЛС, у коллектива 53 очка в активе, отрыв от второго места составляет пять баллов.

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