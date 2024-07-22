Месси эмоционально прокомментировал поступок «Интер Майами»

Звезда сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси поблагодарил американский клуб за чествование после выигранного им 45-го титула в профессиональной карьере. Церемония прошла перед поединком регулярного чемпионата МЛС с «Чикаго Файр» (2:1).

«Большое спасибо за поздравление, «Интер Майами»! Мне было приятно разделить этот момент с нашими болельщиками», - оставил сообщение 37-летний нападающий в социальных сетях.

Напомним, что Месси в составе сборной Аргентины стал триумфатором Кубка Америки – 2024. В финальном поединке престижного турнира «альбиселесте» победили команду Колумбии со счетом 1:0.

«Интер Майами» устроил чествование Месси