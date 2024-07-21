Фанаты увидели Месси со специальным приспособлением

«Интер Майами» устроил для звёздного Лионеля Месси чествование по случаю его победы со сборной Аргентины на Кубке Америки. Звёздный форвард вышел на публику со специальным защитным приспособлением в области голеностопа.

Стоит сказать, что в финальном матче Кубка Америки Месси получил травму и был заменён. Сборная Аргентины обыграла Колумбию по итогам экстра-тайма благодаря результативному удару Лаутаро Мартинеса.

Отметим, что сборная Аргентины выиграла Кубок Америки второй раз подряд.

Действующий контракт 37-летнего Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.