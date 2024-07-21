«Интер Майами» устроил чествование Месси

Перед стартом поединка регулярного чемпионата МЛС с «Чикаго Файр» руководители «Интер Майами» провели чествование звездного нападающего команды Лионеля Месси, одержавшего победу на Кубке Америки – 2024. Этот трофей стал 45-м в карьере 37-летнего форварда.

В центральном круге поля был размещен плакат с изображением числа 45. Вокруг него стояли 45 детей, каждый из которых держал табличку с титулом Месси. Один из руководителей американского клуба вручил Лео картину с изображением числа 45.

Матч завершился победой «Интер Майами» со счетом 2:1. Месси пропустил поединок из-за повреждения.