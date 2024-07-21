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США. МЛС

«Интер Майами» одержал победу без Месси

21 Июля 2024 • 07:12 Комментировать
Интер Майами
2:1
Чикаго Файр

В ночь с 20 на 21 июля состоялся поединок регулярного чемпионата МЛС между «Интер Майами» и «Чикаго Файр». Хозяева отпраздновали победу со счетом 2:1. Стоит отметить, что решающий гол забил известный испанский защитник Жорди Альба.

37-летний аргентинский форвард Лионель Месси не принимал участия во встрече из-за повреждения.

«Интер Майами» набрал 53 балла и занимает первое место в таблице. В следующем поединке подопечные Херардо Мартино встретятся с «Цинциннати».

Протокол игры  
Интер Майами2:1Чикаго Файр
(1:0) Рохас Матиас6'  
  73'Кцихос Рафаэль (1:1)
(2:1) Альба Жорди75'  
Коллендер ДрейкВейгандт МарселоАвилес ТомасБускетс СерхиоАльба ЖордиРедондо Федерико   81' (Аллен Ноа (   81' ) Брайт ЯнникРохас Матиас   81' (Фрэй Ян (   81'   85') Грессель Юлиан   70' (Руис Давид (   70' ) Суарес ЛуисТейлор Роберт   39'   70' (Афонсо Лео (   70' )
Запасные: Сэйлор РайанКампана ЛеонардоНегри ФранкоДос Сантос КарлосСандерленд Лоусон
Брэди КрисСуке АрноОмсберг Уайетт   19' (Пинеда Маурисио (   19' ) Кцихос РафаэльАригони Аллан   86' (Барлоу Том (   86' ) Герберс Фабиан   59' (Куциас Георгиос (   59' ) Акоста Келлин   86' (Justin Reynolds (   86' ) Хименес ГастонГутьеррес Брайан   88' Хайле-Селассие Марен   59' (Мюллер Крис (   59' ) Кейперс Уго
Запасные: Сальквист ТобиасКазас ХавьерРичи СпенсерДин Джонатан
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