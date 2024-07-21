«Интер Майами» одержал победу без Месси

В ночь с 20 на 21 июля состоялся поединок регулярного чемпионата МЛС между «Интер Майами» и «Чикаго Файр». Хозяева отпраздновали победу со счетом 2:1. Стоит отметить, что решающий гол забил известный испанский защитник Жорди Альба.

37-летний аргентинский форвард Лионель Месси не принимал участия во встрече из-за повреждения.

«Интер Майами» набрал 53 балла и занимает первое место в таблице. В следующем поединке подопечные Херардо Мартино встретятся с «Цинциннати».