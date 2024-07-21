«Интер Майами» одержал победу без Месси

В ночь с 20 на 21 июля состоялся поединок регулярного чемпионата МЛС между «Интер Майами» и «Чикаго Файр». Хозяева отпраздновали победу со счетом 2:1. Стоит отметить, что решающий гол забил известный испанский защитник Жорди Альба.
37-летний аргентинский форвард Лионель Месси не принимал участия во встрече из-за повреждения.
«Интер Майами» набрал 53 балла и занимает первое место в таблице. В следующем поединке подопечные Херардо Мартино встретятся с «Цинциннати».
Протокол игры
|(1:0) Рохас Матиас6'
|73'Кцихос Рафаэль (1:1)
|(2:1) Альба Жорди75'
Коллендер Дрейк•Вейгандт Марсело•Авилес Томас•Бускетс Серхио•Альба Жорди•Редондо Федерико 81' (Аллен Ноа ( 81' ) •Брайт Янник•Рохас Матиас 81' (Фрэй Ян ( 81' 85') •Грессель Юлиан 70' (Руис Давид ( 70' ) •Суарес Луис•Тейлор Роберт 39' 70' (Афонсо Лео ( 70' )
Брэди Крис•Суке Арно•Омсберг Уайетт 19' (Пинеда Маурисио ( 19' ) •Кцихос Рафаэль•Аригони Аллан 86' (Барлоу Том ( 86' ) •Герберс Фабиан 59' (Куциас Георгиос ( 59' ) •Акоста Келлин 86' (Justin Reynolds ( 86' ) •Хименес Гастон•Гутьеррес Брайан 88' •Хайле-Селассие Марен 59' (Мюллер Крис ( 59' ) •Кейперс Уго
Запасные: Сальквист Тобиас•Казас Хавьер•Ричи Спенсер•Дин Джонатан
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