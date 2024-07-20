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Мальдини выбрал между Роналду и Месси

20 Июля 2024 • 04:42 Комментировать
Фаренсе
...
Аль-Наср Эр-Рияд
Через 10 ч. 39 мин.

Легендарный экс-защитник «Милана» Паоло Мальдини сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Я отлично знаю и Роналду, и Месси. Оба постоянно выигрывали «Золотой мяч» на протяжении последних лет, но Лео, на мой взгляд, превосходит Криштиану. Роналду – топ-игрок и сильная личность, но я предпочитаю Месси», – приводит Barca Universal слова знаменитого итальянца.

Криштиану Роналду с начала прошлого года выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Лионель Месси присоединился к американскому «Интер Майами» летом того же 2023 года. Сейчас португальцу и аргентинцу 39 и 37 лет соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
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ФАРЕНСЕ АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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