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США. МЛС

Белоус не верит в воссоединение Миранчуков в клубе МЛС

19 Июля 2024 • 15:48 Комментировать

Футбольный функционер Юрий Белоус, работавший в «Локомотиве», поделился мнением о возможном воссоединении братьев Миранчуков в американском клубе «Атланта Юнайтед».

«Думаю, такой исход маловероятен. Потому что Алексей все-таки уже успел зарекомендовать себя в Европе, а Антон по сути нигде, кроме России, толком не играл», — приводит слова Белоуса Legalbet.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Алексей Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Атланта Юнайтед». Что касается Антона Миранчука, то после ухода из московского «Локомотива» он продолжает находиться в статусе свободного агента.

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Аталанта Юрий Белоус Алексей Миранчук Антон Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги
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