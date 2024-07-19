Белоус не верит в воссоединение Миранчуков в клубе МЛС

Футбольный функционер Юрий Белоус, работавший в «Локомотиве», поделился мнением о возможном воссоединении братьев Миранчуков в американском клубе «Атланта Юнайтед».

«Думаю, такой исход маловероятен. Потому что Алексей все-таки уже успел зарекомендовать себя в Европе, а Антон по сути нигде, кроме России, толком не играл», — приводит слова Белоуса Legalbet.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Алексей Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Атланта Юнайтед». Что касается Антона Миранчука, то после ухода из московского «Локомотива» он продолжает находиться в статусе свободного агента.