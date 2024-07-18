«Интер Майами» одержал победу без Месси

В матче очередного тура регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на своем поле принимал «Торонто». Подопечные Херардо Мартино отпраздновали уверенную победу со счетом 3:1. Голами в составе команды из Флориды отметились Гомес и Редондо (дубль). За гостей мяч престижа забил Этьенн.

Стоит отметить, что звездный аргентинец Лионель Месси пропустил встречу из-за травмы. Луис Суарес вышел на поле во втором тайме.