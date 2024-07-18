«Интер Майами» одержал победу без Месси

В матче очередного тура регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на своем поле принимал «Торонто». Подопечные Херардо Мартино отпраздновали уверенную победу со счетом 3:1. Голами в составе команды из Флориды отметились Гомес и Редондо (дубль). За гостей мяч престижа забил Этьенн.
Стоит отметить, что звездный аргентинец Лионель Месси пропустил встречу из-за травмы. Луис Суарес вышел на поле во втором тайме.
Протокол игры
|(1:0) Гомес Диего43'
|(2:0) Редондо Федерико53'
|(3:0) Редондо Федерико59'
|80'Этьенн Дерик (3:1)
Коллендер Дрейк•Фрэй Ян 87' •Авилес Томас•Кривцов Сергей 36' (Аллен Ноа ( 36' ) •Альба Жорди•Редондо Федерико 62' •Брайт Янник•Рохас Матиас 80' (Руис Давид ( 80' ) •Грессель Юлиан 80' (Тейлор Роберт ( 80' ) •Кампана Леонардо 61' (Суарес Луис ( 61' ) •Гомес Диего 80' (Афонсо Лео ( 80' )
Джонсон Шон•Гомис Никесон•Лонг Кевин•Петретта Рауль 70' (О'Нил Шейн ( 70' ) •Ларьи Ричи 71' (Маршалл-Ратти Джакил ( 71' ) •Осорио Джонатан•Флорес Дейби•Этьенн Дерик 52' •Бернардески Федерико 71' (Томпсон Коси ( 71' ) •Инсинье Лоренцо 70' (Овусу Принс-Осеи ( 70' ) •Керр Деандре 59' (Лонгстафф Мэттью ( 59' )
Запасные: Мабика Айме•Франклин Кобе•Рустед Сигурд•Гавран Лука
Сегодня. Стадион "Чейз " .
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