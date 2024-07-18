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США. МЛС

«Интер Майами» одержал победу без Месси

18 Июля 2024 • 06:48 Комментировать
Интер Майами
3:1
Торонто

В матче очередного тура регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на своем поле принимал «Торонто». Подопечные Херардо Мартино отпраздновали уверенную победу со счетом 3:1. Голами в составе команды из Флориды отметились Гомес и Редондо (дубль). За гостей мяч престижа забил Этьенн.

Стоит отметить, что звездный аргентинец Лионель Месси пропустил встречу из-за травмы. Луис Суарес вышел на поле во втором тайме.

Протокол игры  
Интер Майами3:1Торонто
(1:0) Гомес Диего43'  
(2:0) Редондо Федерико53'  
(3:0) Редондо Федерико59'  
  80'Этьенн Дерик (3:1)
Коллендер ДрейкФрэй Ян   87' Авилес ТомасКривцов Сергей   36' (Аллен Ноа (   36' ) Альба ЖордиРедондо Федерико   62' Брайт ЯнникРохас Матиас   80' (Руис Давид (   80' ) Грессель Юлиан   80' (Тейлор Роберт (   80' ) Кампана Леонардо   61' (Суарес Луис (   61' ) Гомес Диего   80' (Афонсо Лео (   80' )
Запасные: Сэйлор РайанНегри ФранкоДос Сантос КарлосСандерленд Лоусон
Джонсон ШонГомис НикесонЛонг КевинПетретта Рауль   70' (О'Нил Шейн (   70' ) Ларьи Ричи   71' (Маршалл-Ратти Джакил (   71' ) Осорио ДжонатанФлорес ДейбиЭтьенн Дерик   52' Бернардески Федерико   71' (Томпсон Коси (   71' ) Инсинье Лоренцо   70' (Овусу Принс-Осеи (   70' ) Керр Деандре   59' (Лонгстафф Мэттью (   59' )
Запасные: Мабика АймеФранклин КобеРустед СигурдГавран Лука
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