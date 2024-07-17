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США. МЛС

Назван следующий клуб Марко Ройса

17 Июля 2024 • 18:16 Комментировать

По завершению сезона 2023/2024 нападающий Марко Ройс покинул дортмундскую «Боруссию», за которую выступал в течение двенадцати лет. Теперь немецкий футболист попробует себя в МЛС. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 35-летний Ройс близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси».

По данным Романо, стороны близки к закрытию сделки, хотя ещё нужно разобраться с некоторыми деталями.

Марко Ройс перейдёт в «Лос-Анджелес Гэлакси» как свободный агент. При этом стоит отметить, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Марко Ройс Лос-Анджелес Гэлакси трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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