Назван следующий клуб Марко Ройса

По завершению сезона 2023/2024 нападающий Марко Ройс покинул дортмундскую «Боруссию», за которую выступал в течение двенадцати лет. Теперь немецкий футболист попробует себя в МЛС. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 35-летний Ройс близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси».

По данным Романо, стороны близки к закрытию сделки, хотя ещё нужно разобраться с некоторыми деталями.

Марко Ройс перейдёт в «Лос-Анджелес Гэлакси» как свободный агент. При этом стоит отметить, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 5 миллионов евро.