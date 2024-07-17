Бекхэм высказался о годовщине подписания Месси

Бывший футболист сборной Англии, а ныне владелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм посредством социальных сетей высказался о годовщине трансфера нападающего Лионеля Месси.

«Год назад мы представили одного футболиста. Мечта стала реальностью», - гласит сообщение Бекхэма в соцсети.

Владелец клуба опубликовал фотографию Месси, поднимающего «Золотой мяч», и оставил подпись «Величие».

Лионель перешел в «Интер Майами» летом прошлого года. Стороны заключили трудовое соглашение на 2,5 года. В составе команды 37-летний аргентинец провел 29 матчей, забил 25 голов и отдал 16 ассистов.