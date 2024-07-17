В «Интер Майами» рассказали, как долго не сыграет Месси

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о том, как долго будет восстанавливаться после травмы звездный нападающий Лионель Месси. Форвард получил травму на Кубке Америки, из-за которой был заменен в финальном поединке.

Как сообщает ESPN, ссылаясь на слова главного тренера, 37-летний нападающий пропустит минимум два ближайших матча «Интер Майами». Лионеля беспокоит поврежденная правая лодыжка.

Напомним, что сборная Аргентины стала триумфатором Кубка Америки, минимально победив Колумбию в финале со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Лаутаро Мартинес.