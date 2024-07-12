Председатель Объединения отечественных тренеров Юрий Гершкович в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о конкуренции между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

- Нельзя сказать, Чайковский лучше или Бах. У каждого есть свои вкусы и пристрастия. Кто-то любит Месси, кто-то – Роналду. Мне больше нравится Месси, но в любом случае это два величайших футболиста, олицетворяющие целую эпоху. У них постоянно идёт соревнование между собой. Весь футбольный мир хотел, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Сейчас он может второй раз выиграть Кубок Америки. Мои симпатии будут на стороне Аргентины, но в финале ей придётся непросто.

В решающем матче Копа Америка сборная Аргентины сыграет со сборной Колумбии. Финал турнира состоится в ночь с 14 на 15 июля.

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