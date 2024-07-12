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Гершкович сравнил Месси и Роналду с Чайковским и Бахом эксклюзив

12 Июля 2024 • 20:52 Комментировать (1)

Председатель Объединения отечественных тренеров Юрий Гершкович в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о конкуренции между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

- Нельзя сказать, Чайковский лучше или Бах. У каждого есть свои вкусы и пристрастия. Кто-то любит Месси, кто-то – Роналду. Мне больше нравится Месси, но в любом случае это два величайших футболиста, олицетворяющие целую эпоху. У них постоянно идёт соревнование между собой. Весь футбольный мир хотел, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Сейчас он может второй раз выиграть Кубок Америки. Мои симпатии будут на стороне Аргентины, но в финале ей придётся непросто.

В решающем матче Копа Америка сборная Аргентины сыграет со сборной Колумбии. Финал турнира состоится в ночь с 14 на 15 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Михаил Гершкович ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
12 Июля 2024 в 21:33
Геша - Бух.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣🎰🎻
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