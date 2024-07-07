Экс-игрок сборной Португалии хочет увидеть Месси и Роналду в одной команде

Бывший футболист сборной Португалии Педру Мендеш хотел бы увидеть в «Интер Майами» Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Если бы Криштиану Роналду присоединился к «Интер Майами», это было бы потрясающе для болельщиков и невероятно для американского футбола. Это означало бы, что два лучших футболиста в истории в будущем завершили бы карьеру вместе. Но мне сложно такое представить. Это очень сложно», - сказал Мендеш BoyleSports.

Как известно, Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с прошлого лета. Криштиану Роналду, в свою очередь, с начала 2023 года играет за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.