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Джеррарда попросили выбрать между Месси и Роналду

07 Июля 2024 • 15:38 Комментировать

Бывшего капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда попросили сделать выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Экс-игрок не смог поставить знак между аргентинцем и португальцем.

«И Криштиану, и Месси – невероятные футболисты с невероятными историями в футболе. Роналду – отличный индивидуальный бомбардир, а Месси – более совершенный командный игрок. Я не могу выбирать между ними, они оба легенды», - цитирует Джеррарда AS.

Стоит сказать, что Лионель Месси восемь раз в своей карьере выигрывал «Золотой мяч». Криштиану Роналду, в свою очередь, имеет пять таких наград на своей полке с трофеями.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Стивен Джеррард ещё теги
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