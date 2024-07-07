Джеррарда попросили выбрать между Месси и Роналду

Бывшего капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда попросили сделать выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Экс-игрок не смог поставить знак между аргентинцем и португальцем.

«И Криштиану, и Месси – невероятные футболисты с невероятными историями в футболе. Роналду – отличный индивидуальный бомбардир, а Месси – более совершенный командный игрок. Я не могу выбирать между ними, они оба легенды», - цитирует Джеррарда AS.

Стоит сказать, что Лионель Месси восемь раз в своей карьере выигрывал «Золотой мяч». Криштиану Роналду, в свою очередь, имеет пять таких наград на своей полке с трофеями.