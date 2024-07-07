Бускетс получил две жёлтые карточки за 15 секунд

Опорный полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс был удален по хочу встречи регулярного сезона МЛС против «Цинциннати». Испанский хавбек покинул поле на 63-й минуте, получив две карточки за 15 секунд. Игрок был наказан за споры с главным арбитром.

Напомним, что поединок завершился разгромным поражением «Интер Майами» со счетом 1:6. Это фиаско стало самым крупным в истории команды из Флориды.

В нынешнем сезоне 35-летний полузащитник принял участие в 22 поединках МЛС, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

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