Команду Месси уничтожили со счётом 1:6

В рамках регулярного чемпионата МЛС состоялся поединок между клубами «Цинциннати» и «Интер Майами». Команда из Флориды была разгромлена на выезде со счетом 1:6. Это самое крупное поражение «Интера» в клубной истории.

Стоит отметить, что гости завершали встречу вдесятером после удаления звездного испанского полузащитника Серхио Бускетса. Нападающие Лионель Месси и Луис Суарес участия во встрече не принимали.

Таким образом, прервалась победная серия команды из Майами из четырех матчей подряд. В следующем туре МЛС «Интер Майами» померяется силами с «Торонто».