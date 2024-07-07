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Команду Месси уничтожили со счётом 1:6

07 Июля 2024 • 07:18 Комментировать
Цинциннати
6:1
Интер Майами

В рамках регулярного чемпионата МЛС состоялся поединок между клубами «Цинциннати» и «Интер Майами». Команда из Флориды была разгромлена на выезде со счетом 1:6. Это самое крупное поражение «Интера» в клубной истории.

Стоит отметить, что гости завершали встречу вдесятером после удаления звездного испанского полузащитника Серхио Бускетса. Нападающие Лионель Месси и Луис Суарес участия во встрече не принимали.

Таким образом, прервалась победная серия команды из Майами из четырех матчей подряд. В следующем туре МЛС «Интер Майами» померяется силами с «Торонто».

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