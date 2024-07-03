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Экс-игрок сборной Бразилии Оскар может перебраться в МЛС

03 Июля 2024 • 13:11 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Бразилии и лондонского «Челси» Оскар зимой может перебраться в США. Через несколько месяцев у футболиста истекает контракт с китайским «Шанхай Порт».

Как сообщает журналист Том Богерт, наиболее приоритетным вариантом для продолжения карьеры Оскар считает переезд в МЛС, где в его услугах заинтересован ряд клубов.

Напомним, Оскар выступает в Китае с зимый 2017 года, когда перебрался в «Шанхай Порт» из лондонского «Челси». За этот период полузащитник успел заработать 175 миллионов евро в качестве зарплаты.

В составе «Челси» Оскар в своё время выигрывал Лигу Европы, Кубок лиги и АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Оскар Шанхай Порт
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