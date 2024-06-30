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В МЛС забили курьёзный гол – вратаря обхитрили

30 Июня 2024 • 13:03 Комментировать
Атланта Юнайтед
2:1
Торонто

В ночь с субботы на воскресенье, если говорить о европейском времени, в МЛС играли «Атланта Юнайтед» и «Торонто». Игра завершилась со счётом 2:1, причём победный гол был забит уже на седьмой добавленной ко второму тайму минуте. Гол получился курьёзным – нападающий Джамал Тьяре остался около чужих ворот, чтобы попить воды. Голкипер этого не заметил и сбросил мяч с рук в ноги, чтобы дальше сделать передачу вперёд. Тиаре воспользовался этим – подкравшись из-за спины, футболист «обокрал» голкипера, ушёл в сторону и поразил пустые ворота. Коллекция подобных голов в футболе пополнилась.

Протокол игры  
Атланта Юнайтед2:1Торонто
(1:0) Альмада Тьяго45'  
  46'Бернардески Федерико (1:1)
(2:1) Тьяре Джамал90'  
Гузан БрэдГрегерсен Стиан   72'   75' (Эрнандес Рональд (   75' ) Уильямс ДэррикКобб НоаЛеннон БруксУайли КалебФортьюн Аджани   48'   58' (Тьяре Джамал (   58' ) Муюмба ТристанАльмада ТьягоСилва Алешандре   90' (Вольф Тайлер (   90' ) Риос Даниэль   58' (Слиш Бартош (   58' )
Запасные: Моралес ЭфрейнБреннан ЛюкВестберг КвентинКоэн ДжошМаккарти Дакс
Гавран ЛукаПетретта Рауль   90' (О'Нил Шейн (   90' ) Лонг Кевин   52' Гомис НикесонБернардески ФедерикоЭтьенн ДерикЛонгстафф МэттьюФлорес ДейбиМаршалл-Ратти Джакил   46' (Томпсон Коси (   46' ) Инсинье Лоренцо   76' (Франклин Кобе (   76' ) Овусу Принс-Осеи   67' (Рустед Сигурд (   67' )
Запасные: Мабика АймеКерр ДеандреМайлула КассиусMarkus CimermancicРанджитсингх Грег
Сегодня. Стадион "Мерседес-Бенц Стэдиум " .
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Евро-Футбол.Ру,
Торонто Атланта Юнайтед

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