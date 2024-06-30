В МЛС забили курьёзный гол – вратаря обхитрили

В ночь с субботы на воскресенье, если говорить о европейском времени, в МЛС играли «Атланта Юнайтед» и «Торонто». Игра завершилась со счётом 2:1, причём победный гол был забит уже на седьмой добавленной ко второму тайму минуте. Гол получился курьёзным – нападающий Джамал Тьяре остался около чужих ворот, чтобы попить воды. Голкипер этого не заметил и сбросил мяч с рук в ноги, чтобы дальше сделать передачу вперёд. Тиаре воспользовался этим – подкравшись из-за спины, футболист «обокрал» голкипера, ушёл в сторону и поразил пустые ворота. Коллекция подобных голов в футболе пополнилась.
Протокол игры
|(1:0) Альмада Тьяго45'
|46'Бернардески Федерико (1:1)
|(2:1) Тьяре Джамал90'
Гузан Брэд•Грегерсен Стиан 72' 75' (Эрнандес Рональд ( 75' ) •Уильямс Дэррик•Кобб Ноа•Леннон Брукс•Уайли Калеб•Фортьюн Аджани 48' 58' (Тьяре Джамал ( 58' ) •Муюмба Тристан•Альмада Тьяго•Силва Алешандре 90' (Вольф Тайлер ( 90' ) •Риос Даниэль 58' (Слиш Бартош ( 58' )
Гавран Лука•Петретта Рауль 90' (О'Нил Шейн ( 90' ) •Лонг Кевин 52' •Гомис Никесон•Бернардески Федерико•Этьенн Дерик•Лонгстафф Мэттью•Флорес Дейби•Маршалл-Ратти Джакил 46' (Томпсон Коси ( 46' ) •Инсинье Лоренцо 76' (Франклин Кобе ( 76' ) •Овусу Принс-Осеи 67' (Рустед Сигурд ( 67' )
Сегодня. Стадион "Мерседес-Бенц Стэдиум " .
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