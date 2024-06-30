В МЛС забили курьёзный гол – вратаря обхитрили

В ночь с субботы на воскресенье, если говорить о европейском времени, в МЛС играли «Атланта Юнайтед» и «Торонто». Игра завершилась со счётом 2:1, причём победный гол был забит уже на седьмой добавленной ко второму тайму минуте. Гол получился курьёзным – нападающий Джамал Тьяре остался около чужих ворот, чтобы попить воды. Голкипер этого не заметил и сбросил мяч с рук в ноги, чтобы дальше сделать передачу вперёд. Тиаре воспользовался этим – подкравшись из-за спины, футболист «обокрал» голкипера, ушёл в сторону и поразил пустые ворота. Коллекция подобных голов в футболе пополнилась.