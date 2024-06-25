В понедельник нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отпраздновал свой 37-й день рождения. Дэвид Бекхэм, главный инвестор «Интер Майами», опубликовал в социальных сетях совместную фотографию со звёздным аргентинцем. На фото Месси держат в руках большую бутылку вина. Очевидно, именно таким был подарок Бекхэма.

«С днём рождения, величайший. С днём рождения, мой друг», - написал Бекхэм под фотографией на разных языках.

Как известно, за «Интер Майами» Лионель Месси выступает с прошлого лета. Действующий контракт нападающего с клубом МЛС рассчитан до конца 2025 календарного года.