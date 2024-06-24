Месси – о своей игре: «Я не хожу, я наблюдаю»

Звёздный форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своём стиле игры. Как известно, Месси иногда просто ходит по полю пешком. Впрочем, 37-летний футболист отметил, что он в это время наблюдает за соперниками.

«Я наблюдаю за расположением соперника. Я пытаюсь уйти от чужих ворот, чтобы иметь возможность развивать атаку. Я изучаю, как располагаются соперники, когда они ведут атаку», - сказал Месси в программе Clank!

Напомним, что сборная Аргентины выиграла свой первый матч на Кубке Америки, обыграв Канаду со счётом 2:0. Следующую игру «альбиселесте» проведут в ночь на среду – против сборной Чили.