Месси рассказал, чему научился с Гвардиолой

Звёздный форвард сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о работе под руководством Хосепа Гвардиолы в «Барселоне».

«Раньше я не обращал внимания на тактику, а с Гвардиолой я многому научился. Я стал гораздо лучше понимать игру, пространства, владение мячом и управление игрой с помощью мяча», - сказал Месси в программе Clank!

Отметим, что Лионель Месси покинул «Барселону» по завершению сезона 2020/2021. Каталонский клуб тогда не смог предложить аргентинцу новый контракт из-за серьёзных финансовых трудностей.

В настоящий момент Месси выступает за «Интер Майами» из МЛС.

Месси отметил негативное влияние Гвардиолы на футбол