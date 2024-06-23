«Бросил через пару занятий»: Месси рассказал о неудачном опыте в другом виде спорта

«Теннис сложнее, чем падел-теннис. Чтобы играть в него, нужно иметь определенные навыки. Игроку нужна специальная техника. Я пытался освоить эту игру несколько лет назад, но прекратил через пару занятий. Мне нравится теннис, но я не знаю, как в него играть», - передает слова 36-летнего нападающего Mundo Deportivo.