«Бросил через пару занятий»: Месси рассказал о неудачном опыте в другом виде спорта

Звездный форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем увлечении теннисом.
«Теннис сложнее, чем падел-теннис. Чтобы играть в него, нужно иметь определенные навыки. Игроку нужна специальная техника. Я пытался освоить эту игру несколько лет назад, но прекратил через пару занятий. Мне нравится теннис, но я не знаю, как в него играть», - передает слова 36-летнего нападающего Mundo Deportivo.
Напомним, что Месси с лета прошлого года выступает за американский клуб «Интер Майами». Срок трудового соглашения между нападающим и коллективом из Флориды рассчитан до конца 2025 года.
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