Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Словакия 2 4
Румыния 1 3
Украина 2 1
Бельгия 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
США. МЛС

Месси: Я не такой, как Роналду

21 Июня 2024 • 16:09 Комментировать

Лионель Месси установил несколько рекордов в стартовом матче на Кубке Америки против Канады. После игры звёздный капитан сборной Аргентины дал комментарий на этот счёт.

«Я всегда говорю, что я не из тех, кто сосредотачивается на каких-либо рекордах. Я просто наслаждаюсь этим Кубком Америки», - сказал Месси после матча.

Фанаты в социальных сетях обращают внимание на то, что Лео Месси является полной противоположностью Криштиану Роналду. Португалец недавно заявил, что для него приоритетным являются результаты команды, но если есть возможность параллельно бить рекорды, то он этому очень рад.

«Я не гонюсь за рекордами, это рекорды гонятся за мной», - писал Роналду в конце мая.

Месси написал два слова после победы на Кубке Америки

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем В «Спартаке» сообщили новость о Соболеве, которым интересуется «Зенит» Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси Кейн назвал трёх фаворитов Евро-2024 Тренер «Спартака» Станкович ответил на вопрос о Промесе Моуринью узнал соперника: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» принял решение по Захаряну Лэмпард высказался о Криштиану Роналду
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Июня
16:09 · США. МЛС
Месси: Я не такой, как Роналду
20 Июня
18:13 · США. МЛС
Месси может впервые выступить на известном турнире
12:23 · США. МЛС
Месси рассказал, как страдал в Англии 1
11:00 · США. МЛС
Назван самый дорогой трансфер в истории МЛС - Месси нет в списке
10:00 · США. МЛС
«Интер Майами» — последний клуб в карьере Месси: Величайший близок к завершению карьеры 3
07:35 · США. МЛС
Месси и Суарес не сыграли за «Интер Майами», но команда победила
19 Июня
15:57 · США. МЛС
Агуэро: «Месси – величайший, с ним можно выиграть даже АПЛ»
14:37 · США. МЛС
Месси назвал свою цель в «Интер Майами»
14:18 · США. МЛС
Месси рассказал о разнице между МЛС и Европой
18 Июня
16:48 · США. МЛС
Месси объяснил, почему не говорит на английском 2
16:40 · Кубок Америки
Месси рассказал о трудностях в отношениях с Антонеллой
16:26 · Кубок Америки
Месси ответил, ревнует ли Антонеллу
12:25 · Испания. Ла Лига
Месси назвал игрока «Реала», на которого злился больше всего - это не Роналду 2
00:07 · США. МЛС
Назван клуб, который провёл переговоры с Рамосом
17 Июня
21:00 · США. МЛС
Экс-форвард «Спартака» перешел в клуб MLS за рекордные деньги
Все новости
Рекомендуем