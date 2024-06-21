Месси: Я не такой, как Роналду

Лионель Месси установил несколько рекордов в стартовом матче на Кубке Америки против Канады. После игры звёздный капитан сборной Аргентины дал комментарий на этот счёт.

«Я всегда говорю, что я не из тех, кто сосредотачивается на каких-либо рекордах. Я просто наслаждаюсь этим Кубком Америки», - сказал Месси после матча.

Фанаты в социальных сетях обращают внимание на то, что Лео Месси является полной противоположностью Криштиану Роналду. Португалец недавно заявил, что для него приоритетным являются результаты команды, но если есть возможность параллельно бить рекорды, то он этому очень рад.

«Я не гонюсь за рекордами, это рекорды гонятся за мной», - писал Роналду в конце мая.

Месси написал два слова после победы на Кубке Америки