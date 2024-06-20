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США. МЛС

Месси может впервые выступить на известном турнире

20 Июня 2024 • 18:13 Комментировать

Лионель Месси достаточно рано – уже в возрасте 13 лет – уехал из Аргентины в академию «Барселоны». Таким образом, Месси никогда не выступал в Кубке Либертадорес – это главный клубный международный турнир в зоне КОНМЕБОЛ. Ликвидировать этот пробел Лео может как игрок «Интер Майами». Акционер клуба Хорхе Мас рассказал о желании получить приглашение на Кубок Либертадорес.

«Мы надеемся однажды принять участие в Кубке Либертадорес. Думаю, это важная цель, тем более что Лео никогда не участвовал в этом турнире», - рассказал Мас в интервью Ole.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года.

Месси будет играть в золотых бутсах – известна цена

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Лионель Месси Интер Майами Хорхе Мас ещё теги
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