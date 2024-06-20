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США. МЛС

Месси рассказал, как страдал в Англии

20 Июня 2024 • 12:23 Комментировать

Звёздный нападающий Лионель Месси по ходу своей профессиональной карьеры поиграл за клубы трёх стран – Испании, Франции и США. При этом Месси выступал во многих странах в международных выездных матчах. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» рассказал о трудностях, с которыми он сталкивался во время матчей в Англии в холодное время года.

«Когда мне приходилось играть в Англии зимой, я очень страдал. У меня болели ноги. Они просто затекали, и я очень страдал», - слова Месси из интервью для Abitare приводятся на страницах Reddit.

В настоящий момент Лионель Месси находится в расположении сборной Аргентины.

Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Интер Майами ещё теги
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