Месси рассказал, как страдал в Англии

Звёздный нападающий Лионель Месси по ходу своей профессиональной карьеры поиграл за клубы трёх стран – Испании, Франции и США. При этом Месси выступал во многих странах в международных выездных матчах. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» рассказал о трудностях, с которыми он сталкивался во время матчей в Англии в холодное время года.

«Когда мне приходилось играть в Англии зимой, я очень страдал. У меня болели ноги. Они просто затекали, и я очень страдал», - слова Месси из интервью для Abitare приводятся на страницах Reddit.

В настоящий момент Лионель Месси находится в расположении сборной Аргентины.

Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры