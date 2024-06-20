Назван самый дорогой трансфер в истории МЛС - Месси нет в списке

Журналисты портала 90min.com представили топ-10 самых дорогих трансферов в истории МЛС. Лидером рейтинга является аргентинский полузащитник «Атланты Юнайтед» Тьяго Альмада. За его переход из «Велес Сарсфилда» американцы заплатили почти 15 миллионов евро.

Вторым стал бывший игрок «Атланты» Пити Мартинес. На его переход клуб выделил 14,5 миллиона. Топ-3 замкнул еще один представитель «Атланты» Эсекьель Барко – 12 миллионов евро.

В десятку также попали: Бреннер, Луис Араухо, Хьюго Кайперс, Чаки Лозано, Родольфо Писарро, Брайан Родригес и Кучо Эрнандес.

Примечательно, что этом списке не оказался звездный аргентинец Лионель Месси. Это произошло из-за этого, что «Интер Майами» подписал форварда на правах свободного агента.