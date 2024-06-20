«Интер Майами» — последний клуб в карьере Месси: Величайший близок к завершению карьеры

Аргентинский нападающий Лионель Месси объявил о том, что его нынешний клуб «Интер Майами» станет последним в карьере. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, когда может завершиться карьера легендарного игрока.

Заявление Месси

В одном из недавних интервью 36-летний футболист заявил, что «Интер Майами» — последний клуб в его профессиональной карьере. Данное высказывание наверняка вызвало разочарование не только у поклонников «Барселоны», но и всего футбольного мира. Постепенно приходит осознание, что уже скоро мы перестанем любоваться игрой Лионеля Месси.

Что означают слова Месси

Когда звучат такие слова о последнем клубе, это может означать, что игрок уже размышляет о завершении своего футбольного пути. Трудовой договор Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года, поэтому есть вероятность, что ближайшие полтора года станут последними в карьере аргентинца. Нет гарантий, что Месси продлит контракт с «Интер Майами», однако намёки и надежды на это всё же присутствуют.

Месси не хочет уходить

В одном из высказываний Месси прозвучали слова о том, что он до сих пор горит футболом, несмотря на то, что выиграл уже все возможные командные и личные трофеи. Нападающий признался, что не хочет уходить по одной причине — он больше ничего не умеет делать, только играть в футбол, ведь он посвятил этому всю свою жизнь. Конечно, такие мысли оправданы, но разве у кого-то есть сомнения, что после завершения игровой карьеры Месси останется без работы? Любой клуб будет готов взять его к себе и обучить всем необходимым навыкам, а если он решит пойти по тренерскому пути, то болельщики будут только рады.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что Месси продолжит играть и в 2026 году, когда состоится следующий чемпионат мира. Однако в нашей жизни настолько быстро всё меняется, что никогда нельзя исключать любого исхода.

Где Месси мог бы завершить карьеру

Ранее Лео рассказывал, что всегда мечтал завершить профессиональную карьеру в «Барселоне». Летом 2023 года у Месси была возможность вернуться в клуб, но для этого должен был сложиться большой пазл, чего, к сожалению, не произошло. Сейчас аргентинец наверняка обижен на руководство «Барселоны» из-за своего вынужденного ухода в 2021 году, поэтому возвращение уже точно не рассматривается.

Кроме того, Месси говорил, что хотел бы попрощаться с футболом в своём родном клубе «Ньюэллс Олд Бойз», но, судя по словам самого аргентинца, такой вариант уже исключен. Однако ничего не мешает ему провести прощальный матч в родной команде уже после объявления о завершении карьеры.

Месси назвал клуб, в котором завершит карьеру – это не «Барселона»

Дмитрий Миляев