Месси и Суарес не сыграли за «Интер Майами», но команда победила

Минувшей ночью состоялся поединок регулярного чемпионата МЛС между «Интер Майами» и «Коламбус Крю». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Голами в составе команды из Флориды отметились Фрэй и Кампана, за гостей один мяч организовал Эрнандес.
Стоит отметить, что в прошедшей встрече не принимали участие аргентинец Лионель Месси и уругваец Луис Суарес.
«Интер Майами» занимает первое место в турнирной таблице МЛС, имея в своем активе 41 балл.Протокол игры
|(1:0) Фрэй Ян10'
|(2:0) Кампана Леонардо21'
|40'Эрнандес Хуан (2:1)
Коллендер Дрейк•Фрэй Ян 67' (Сэйлор Райан ( 67' ) •Кривцов Сергей•Аллен Ноа 14' •Альба Жорди 85' •Грессель Юлиан•Бускетс Серхио•Брайт Янник•Кремаски Бенджамин•Кампана Леонардо 76' (Афонсо Лео ( 76' ) •Тейлор Роберт 76' (Боргелин Шанидер ( 76' )
Шульте Патрик•Морейра Стивен•Завадски Шон•Амундсен Мальте 73' (Чеберко Евгений ( 73' ) •Фарси Мохамед 72' (Арфстен Макс ( 72' ) •Йебоа Яв 79' (Хинестроза Марино ( 79' ) •Нэйджби Дарлингтон 59' (Камашо Руди ( 59' ) •Моррис Эйдан•Росси Диего•Мэцан Александру 60' (Кристиан Рамирез ( 60' ) •Эрнандес Хуан
Запасные: Ахен Николас•Сандс Уилл•Хабрун Таха•Джонс Деррик
Сегодня. Стадион "Чейз " .
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