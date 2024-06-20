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США. МЛС

Месси и Суарес не сыграли за «Интер Майами», но команда победила

20 Июня 2024 • 07:35 Комментировать
Интер Майами
2:1
Коламбус Крю

Минувшей ночью состоялся поединок регулярного чемпионата МЛС между «Интер Майами» и «Коламбус Крю». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Голами в составе команды из Флориды отметились Фрэй и Кампана, за гостей один мяч организовал Эрнандес.

Стоит отметить, что в прошедшей встрече не принимали участие аргентинец Лионель Месси и уругваец Луис Суарес.

«Интер Майами» занимает первое место в турнирной таблице МЛС, имея в своем активе 41 балл.Протокол игры  

Интер Майами2:1Коламбус Крю
(1:0) Фрэй Ян10'  
(2:0) Кампана Леонардо21'  
  40'Эрнандес Хуан (2:1)
Коллендер ДрейкФрэй Ян   67' (Сэйлор Райан (   67' ) Кривцов СергейАллен Ноа   14' Альба Жорди   85' Грессель ЮлианБускетс СерхиоБрайт ЯнникКремаски БенджаминКампана Леонардо   76' (Афонсо Лео (   76' ) Тейлор Роберт   76' (Боргелин Шанидер (   76' )
Запасные: Негри ФранкоДос Сантос КарлосКармайкл РайанСандерленд Лоусон
Шульте ПатрикМорейра СтивенЗавадски ШонАмундсен Мальте   73' (Чеберко Евгений (   73' ) Фарси Мохамед   72' (Арфстен Макс (   72' ) Йебоа Яв   79' (Хинестроза Марино (   79' ) Нэйджби Дарлингтон   59' (Камашо Руди (   59' ) Моррис ЭйданРосси ДиегоМэцан Александру   60' (Кристиан Рамирез (   60' ) Эрнандес Хуан
Запасные: Ахен НиколасСандс УиллХабрун ТахаДжонс Деррик
Сегодня. Стадион "Чейз " .
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Евро-Футбол.Ру,
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