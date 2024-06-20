Месси и Суарес не сыграли за «Интер Майами», но команда победила

Минувшей ночью состоялся поединок регулярного чемпионата МЛС между «Интер Майами» и «Коламбус Крю». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Голами в составе команды из Флориды отметились Фрэй и Кампана, за гостей один мяч организовал Эрнандес.

Стоит отметить, что в прошедшей встрече не принимали участие аргентинец Лионель Месси и уругваец Луис Суарес.

«Интер Майами» занимает первое место в турнирной таблице МЛС, имея в своем активе 41 балл.Протокол игры