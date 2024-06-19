Агуэро: «Месси – величайший, с ним можно выиграть даже АПЛ»

Бывший футболист национальной сборной Аргентины Серхио Агуэро очень высоко оценил Лионеля Месси. По мнению Агуэро, «Интер Майами» в этом сезоне сможет выиграть МЛС.

«Я думаю, что они выиграют лигу. У них есть Месси, который является величайшим игроком всех времён. С ним можно выиграть даже Английскую премьер-лигу», - сказал Агуэро Stake.com.

Отметим, что Серхио Агуэро пришлось довольно рано завершить футбольную карьеру из-за проявившихся в 2021 году проблем с сердцем.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с прошлого лета. Действующий контракт звёздного аргентинца рассчитан до конца 2025 года.