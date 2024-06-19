Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 1 3
Дания 1 1
Словения 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
США. МЛС

Агуэро: «Месси – величайший, с ним можно выиграть даже АПЛ»

19 Июня 2024 • 15:57 Комментировать

Бывший футболист национальной сборной Аргентины Серхио Агуэро очень высоко оценил Лионеля Месси. По мнению Агуэро, «Интер Майами» в этом сезоне сможет выиграть МЛС.

«Я думаю, что они выиграют лигу. У них есть Месси, который является величайшим игроком всех времён. С ним можно выиграть даже Английскую премьер-лигу», - сказал Агуэро Stake.com.

Отметим, что Серхио Агуэро пришлось довольно рано завершить футбольную карьеру из-за проявившихся в 2021 году проблем с сердцем.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с прошлого лета. Действующий контракт звёздного аргентинца рассчитан до конца 2025 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Серхио Агуэро Интер Майами ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии 39-летний Роналду принял решение по ЧМ-2026 Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты Игроки сборной Украины попросили тренера покинуть раздевалку после разгрома от Румынии Отец Вирца назвал клуб, в котором будет играть звёздный полузащитник Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем Террористы планировали стрелять в игроков «Реала» Мбаппе высказался после травмы на Евро-2024
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче УЕФА ввёл запрет на флаги России
Спортивные новости
Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.06.24 в 02:30
Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
2.19 3.75 2.90
Видео
20.06.24 в 02:30
Торонто Торонто
Нэшвилл Нэшвилл
2.24 3.50 3.00
Видео
20.06.24 в 02:30
ФК Монреаль ФК Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
3.00 3.60 2.19
Видео
20.06.24 в 02:30
Шарлотт Шарлотт
Орландо Сити Орландо Сити
2.09 3.60 3.20
Видео
20.06.24 в 02:30
Интер Майами Интер Майами
Коламбус Крю Коламбус Крю
2.17 3.70 2.95
Видео
20.06.24 в 02:45
Цинциннати Цинциннати
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
1.79 3.70 4.20
Видео
20.06.24 в 03:30
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс
Видео
20.06.24 в 03:30
Остин Остин
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
3.00 3.60 2.19
Видео
20.06.24 в 03:30
Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк
2.80 3.40 2.40
Видео
20.06.24 в 03:30
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
2.44 3.50 2.70
Видео
20.06.24 в 03:30
Даллас Даллас
Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед
2.60 3.40 2.60
Видео
20.06.24 в 05:30
Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс Портленд Тимберс
2.30 3.60 2.80
Видео
20.06.24 в 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
1.95 4.00 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Июня
15:57 · США. МЛС
Агуэро: «Месси – величайший, с ним можно выиграть даже АПЛ»
14:37 · США. МЛС
Месси назвал свою цель в «Интер Майами»
14:18 · США. МЛС
Месси рассказал о разнице между МЛС и Европой
18 Июня
16:48 · США. МЛС
Месси объяснил, почему не говорит на английском 1
16:40 · Кубок Америки
Месси рассказал о трудностях в отношениях с Антонеллой
16:26 · Кубок Америки
Месси ответил, ревнует ли Антонеллу
12:25 · Испания. Ла Лига
Месси назвал игрока «Реала», на которого злился больше всего - это не Роналду 2
00:07 · США. МЛС
Назван клуб, который провёл переговоры с Рамосом
17 Июня
21:00 · США. МЛС
Экс-форвард «Спартака» перешел в клуб MLS за рекордные деньги
09:38 · США. МЛС
В «Аль-Хиляле» рассказали о попытке подписать Месси 1
16 Июня
12:19 · США. МЛС
Ди Мария пока не договорился о переходе в клуб Месси
07:22 · США. МЛС
«Интер Майами» без Месси одержал победу вдевятером
15 Июня
09:13 · США. МЛС
«Интер Майами» — последний клуб в карьере Месси: Величайший близок к завершению карьеры
14 Июня
17:53 · США. МЛС
Месси: «Хочу иметь дочь, но сейчас мы не стараемся» 2
08:43 · Кубок Америки
Месси рассказал, как относится с своим рекордам
Все новости
Рекомендуем